Remco Evenepoel continue à accumuler les succès en 2024

Remco Evenepoel a une nouvelle fois été intraitable dimanche, prolongeant son titre de champion du monde du contre-la-montre à Zurich, dimanche. Le champion olympique a devancé deux Italiens, Filippo Ganna, deuxième à 6 secondes, et le champion d'Europe Edoardo Affini, troisième à 54 secondes. Evenepoel disputera dans une semaine la course en ligne en Suisse, mais veut avant tout profiter de son titre mondial du chrono.

Evenepoel a été flanqué de deux Italiens de grande taille sur le podium, ce qui a donné une image cocasse. Le coureur de Soudal Quick-Step s'en est amusé en conférence de presse. "Heureusement, j'étais sur la plus haute marche du podium", a-t-il souri avant de faire l'éloge des deux coureurs. "Ils ont tous les deux très bien couru. Tu dois toujours compter sur Ganna dans un championnat, je le sais trop bien. J'avais vu avant ces Mondiaux qu'il était très fort. C'est et ce sera toujours un coureur de classe."

Dimanche prochain (29 septembre), la course en ligne attend Evenepoel. Le coureur de Schepdael, sacré en 2022 à Wollongong, y pense déjà. "Chaque victoire compte et a de l'importance, même si j'ai déjà gagné cette année aux Jeux et sur le Tour de France. Je donne toujours le maximum et je roule pour gagner. C'était encore une journée spéciale et belle."