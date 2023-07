Remco Evenepoel, dernier vainqueur, emmène la sélection de Soudal - Quick Step

Remco Evenepoel va tenter de signer un troisème succès, et un second consécutif, dans la Clasica San Sebastian ce samedi (29 juillet). Le champion du monde est le leader de la formation Soudal - Quick Step.

Evenepoel sera accompagné de Pieter Serry, Mauri Vansevenant, des Français Julian Alaphilippe et Rémi Cavagna, de l'Italien Andrea Bagioli et du Britannique James Knox dans la classique espagnole du WorldTour, qu'il a remportée en 2019 pour sa première course du plus haut niveau.

"Saint-Sébastien est une course que j'adore", a déclaré Evenepoel dans un communiqué de presse mercredi. "J'y ai remporté ma première victoire en WorldTour en 2019 et j'ai gagné à nouveau trois ans plus tard. Je garde donc d'excellents souvenirs du Pays basque. Il y a aussi l'atmosphère électrique que les supporters basques créent dans les montées, où ils vous donnent un coup de pouce supplémentaire en vous encourageant sans cesse et en criant votre nom, ce qui fait de cette course l'une des meilleures qui soient, et j'ai hâte d'y retourner ce week-end."