Remco Evenepoel espère que les rumeurs sur son avenir vont se calmer

"Je suis toujours resté concentré", déclare Remco Evenepoel. "Ma forme est excellente, ces histoires ne me touchent pas. J'étais ici pour gagner, c'est tout ce qui comptait. Je suis très émotif et je veux toujours répondre sur le vélo. Je l'ai fait aujourd'hui. J'espère que ces rumeurs vont se calmer. En ce qui me concerne, c'est bon. Si je dois entendre la même +merde+ chaque jour à la Vuelta, ça sera trois longues semaines", a ajouté le Brabançon en s'excusant pour son langage fleuri.

Evenopoel a décroché vendredi sa 47e victoire en carrière, et aussi sa 4e médaille dans le contre-la-montre élites d'un championnat du monde après sa 2e place en 2019 et ses médailles de bronze en 2021 et l'an dernier. "Je veux gagner un maximum de courses dans ma carrière, un maximum de courses différentes, tout de préférence. Je veux repousser mes limites et devenir de plus en plus performant. Mes grands objectifs sont les grands tours, mais aussi les grandes classiques. Je veux gagner tout ce qui est possible".