Remco Evenepoel lance sa saison européenne avec un premier duel face à Primoz Roglic

Vainqueur du Tour des Émirats arabes unis il y a trois semaines, Evenepoel aborde ce premier rendez-vous européen de sa saison avec le plein de confiance. En Catalogne, le champion du monde visera une victoire d'étape et un podium au classement général mais devra faire face une forte concurrence dont celle de Primoz Roglic.

Le Slovène, vainqueur de Tirreno-Adriatico il y a une semaine, semble être le concurrent le plus sérieux d'Evenepoel et les deux coureurs devraient se livrer une solide bataille avant celle prévue au Giro en mai. Interrogé sur ce duel dimanche en conférence de presse, Evenepoel a reconnu que "ce ne sera pas qu'un duel entre Primoz et moi" et "qu'il y a entre 10 et 15 coureurs qui peuvent prétendre à la victoire".