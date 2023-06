Remco Evenepoel: "L'objectif numéro un est la victoire d'étape"

"Je ne prendrais pas le départ si je n'étais pas en bonne forme", a déclaré le champion du monde samedi. "Si mon état de fraîcheur n'est pas mauvais, je ne suis peut-être pas au top de ma forme. L'objectif numéro un est la victoire d'étape, puis j'essaierai d'obtenir un bon classement. Pour cela, nous attendrons, mais je suis certainement motivé pour atteindre cet objectif"

Evenepoel s'est préparé dans les Ardennes. "La semaine suivant mon abandon au Giro, je me suis senti très malade. Un peu plus chaque jour, en fait. Je devais d'abord bien me soigner. Je me suis à nouveau senti bien sur le vélo seulement deux semaines plus tard. Je me suis alors bien entraîné pendant dix jours dans les Ardennes. De longues séances, des intervalles. Lors de mon premier bloc d'entraînement, j'ai décidé de participer au Tour de Suisse, car mes valeurs étaient suffisamment bonnes pour disputer une épreuve du WorldTour. De toute façon, je serai meilleur que lors des derniers jours du Giro. Il était alors évident que je n'étais pas le Remco habituel. Maintenant, je suis de nouveau en bonne santé."