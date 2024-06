Retenu par Astana, Cavendish à une victoire de prendre seul le record de succès d'étape

"Sir" Mark Cavendish disputera son 15e Tour de France et tentera de devenir le seul détenteur du record de nombre de victoires d'étape sur la Grande Boucle. Le sprinteur de l'Île de Man, âgé de 39 ans, a remporté 34 victoires entre 2009 et 2021. Il partage le record qu'a établi Eddy Merckx entre 1969 et 1977 en 7 participations au Tour.

Pour l'aider dans sa quête Cavendish sera entouré de Michael Morkov (Dan), Alexey Lutsenko (Kaz), Yevgeniy Fedorov (Kaz), Cees Bol (P-B), Harold Tejada (Col) Davide Ballerini (Ita) et Michele Gazzoli (Ita).