Roger Adria s'impose au sprint devant Alex Aranburu au sommet de la Citadelle de Namur

Le Français Clément Champoussin (Arkéa-B&B Hotels) a complété le podium de cette 64e édition alors que Tim Wellens (UAE Emirates) et Quinten Germans (Alpecin-Deceuninck) sont les deux Belges du top 10 en terminant respectivement 6e et 7e.

Le parcours de la 64e édition chez les messieurs, qui faisait la jonction entre Blegny et la Citadelle de Namur, était long de 202,4 kilomètres et a donc vu Roger Adria succéder à un autre Espagnol, Gonzalo Serrano, au palmarès. Jasper Stuyven est le dernier Belge à avoir remporté cette course d'un jour, en 2018.