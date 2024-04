Roglic remporte le "chrono" malgré une erreur de parcours: "Trop de reconnaissances"

La victoire dans le contre-la-montre est un encouragement pour Roglic, après un Paris-Nice décevant. "Il est évident que Paris-Nice ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais. Mais maintenant, nous sommes ici. Dans une nouvelle course. J'ai beaucoup travaillé après Paris-Nice, pour être un peu plus prêt à venir ici. Aujourd'hui, j'avais de bonnes jambes. Je me sentais fort".

Ce premier succès en 2024 du Slovène de 34 ans est aussi la 81e en carrière après les six premières sous les couleurs d'Adria Mobil en 2014 et 2015 et 74 autres avec Jumbo entre 2016 et 2023.