Roglic renonce aux Jeux, Pogacar mécontent de la non-sélection de sa compagne

Roglic avait remporté le "chrono" aux Jeux de Tokyo il y a trois ans au nez et à la barbe de Wout van Aert et Remco Evenepoel. Le Slovène s'était alors imposé avec plus d'une minute d'avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin et l'Australien Rohan Dennis. Roglic, qui participe actuellement au Tour de France, sera remplacé dans le contre-la-montre et la course en ligne par son homologue Jan Tratnik.

Tratnik, ainsi que Luka Mezgec et Matej Mohoric, devraient aider le leader Tadej Pogacar à remporter l'or dans la course en ligne. Le grimpeur de 25 ans, actuel maillot jaune du Tour de France, avait enlevé le bronze dans la course en ligne à Tokyo derrière l'Équatorien Richard Carapaz, vainqueur en solitaire, et van Aert qui l'a devancé au sprint.