Sanne Cant "heureuse d'avoir fait partie de l'échappée" pour sa dernière course

Avec le Grand Prix Yvonne Reynders de jeudi à Noorderwijk, la carrière sur route de Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) s'est officiellement terminée. La coureuse de 33 ans a animé le groupe de tête composé de 17 coureuses, d'où Scarlett Souren et Evy Kuijpers se sont échappées pour finalement se disputer la victoire au sprint. Cant a terminé 14e de sa course d'adieu, mais cela ne l'a pas empêchée de profiter pleinement des hommages qui lui ont été rendus, bien avant même le début de la course.

"J'ai essayé à plusieurs reprises de lancer une attaque, mais on ne m'a pas laissée faire. C'est dommage que je n'aie pas pu remporter ma dernière course sur route. En tant qu'équipe, nous avons cependant fait une bonne course, et avec Evy Kuijpers, nous avons lutté pour la victoire", a déclaré Sanne Cant.

Cette course sur route était donc la dernière pour la multiple championne du monde de cyclocross. "Je vais poursuivre avec la saison de cyclocross à venir. Bientôt, je réaliserai que j'ai fermé un chapitre, celui de la route. Ce Grand Prix Yvonne Reynders n'était pas la toute dernière course, mais c'est bien un volet qui se referme. Après le Giro, j'ai pris deux semaines de repos, je ne me suis pas beaucoup entraînée en vue de cette course. Je suis heureuse d'avoir fait partie de la longue échappée."