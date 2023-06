Simon Carr remporte la dernière étape, Michael Woods s'impose au général

Simon Carr (EF Education-EasyPost) a remporté la 4e et dernière étape de La Route d'Occitanie (2.1), courue dimanche de Saint-Gaudens à Saint-Girons sur 164,7 kilomètres. Le Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech) remporte le classement général.

La dernière étape de la course française était traversée par deux ascensions majeures: le Col de la Core (14,2 km à 5,9%) et le Col de Latrape (5,9 km à 7,1%) dont le sommet pointait à un peu moins de 40 kilomètres de l'arrivée. Une arrivée que Carr a été le premier à franchir. Le coureur britannique de 24 ans a devancé les frères Van den Berg, Lars Van den Berg (Groupama-FDJ) prenant la 2e place et Marijn Van den Berg (EF Easy-Post) la 3e à 2 secondes.

Michael Woods s'était emparé de la tête du classement général à l'issue de sa victoire sur la 3e étape, conclue par une longue ascension jusqu'au sommet du Cap Nestes. La 4e étape n'ayant pas chamboulé les favoris, le Canadien s'impose avec 9 secondes d'avance sur l'Espagnol Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic) et 40 secondes d'avance sur l'Allemand Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost).