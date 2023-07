Soudal-Quick Step avec Stan Van Tricht et Mauri Vansevenant derrière Mauro Schmid

Soudal-Quick Step a dévoilé mercredi sa sélection pour la 50e édition du Tour de Wallonie (2.Pro). L'équipe alignera notamment Stan Van Tricht et Mauri Vansevenant pour soutenir le leader pour le classement général, le Suisse Mauro Schmid. Les Italiens Andrea Bagioli et Davide Ballerini, le Français Florian Sénéchal et l'Alleamnd Jannik Steimle compléteront le contingent de l'équipe belge.