Soudal-Quick Step part à l'assaut du Mur de Huy avec quatre Belges derrière Andrea Bagioli

Au départ de Herve, le Wolfpack alignera quatre Belges: Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke. Ceux-ci seront accompagnés sur les routes ardennaises par le Suisse Mauro Schmid, le Britannique James Knox et l'Italien Andrea Bagioli.

Bagioli, qui sort d'une 8e place sur la Flèche brabançonne et d'une 6e place à l'Amstel Gold Race, devrait faire office de leader pour la formation belge, mercredi. "Nous pouvons être confiants en vue de la Flèche Wallonne", a commenté le directeur sportif Geert Van Bondt. "Nous croyons en nos chances et espérons courir une bonne course."