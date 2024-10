Stefan Küng s'impose, Alec Segaert se classe 5e

Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) s'est adjugé dimanche le Chrono des Nations (1.1), le prestigieux contre-la-montre disputé annuellement aux Herbiers en France. Küng s'est montré le plus véloce sur le parcours de 45,43 kilomètres, devant l'Australien Jay Vine (UAE Team Emirates) pour 4 secondes, avec le Danois Johan Price-Pejtersen (Bahrain-Victorious) un peu moins de 2 secondes plus loin.

Le champion d'Europe espoirs Alec Segaert (Lotto Dstny) a quant à lui pris la 5e place à plus d'une minute du vainqueur, derrière le Danois Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates).

Le Chrono des Nations constitue l'une des courses de fermeture de la saison cycliste européenne. L'année dernière, Remco Evenepoel y avait pris la 2e place derrière le Britannique Joshua Tarling. Cette année, le plateau plus ouvert offrait notamment un potentiel duel entre Küng et Segaert. Celui-ci n'a toutefois pas eu lieu puisque Küng a disputé la victoire avec Vine et Price-Pejtersen plutôt qu'avec le triple champion de Belgique espoirs du chrono.