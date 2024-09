Stephen Williams gagne la 3e étape et conforte sa place de leader, Evenepoel perd du temps

Le Britannique Stephen Williams (Israel-Premier Tech) a remporté la 3e étape du Tour de Grande-Bretagne (2.Pro) courue jeudi sur 166 km entre Sheffield et Barnsley et conforte sa place de leader du classement général. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a perdu du temps après avoir été lâché par le peloton dans le final.

Le quatuor a finalement été repris par le peloton à 93 km de la ligne. Un groupe de sept coureurs a reformé une échappée avec notamment Gil Gelders (Soudal Quick-Step). Le peloton a accéléré dans le final pour réduire l'écart avec la tête de course et Evenepoel n'a pas été en mesure de suivre le rythme.

Le Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) et le Britannique Ben Swift (INEOS-Grenadiers) ont lancé les hostilités. Les deux coureurs ont été accompagnés dans l'échappée par le Britannique Jake Stewart (Israel-Premier Tech) et le Néerlandais Jelte Krijnsen (Q36.5).

Les hommes de tête ont finalement été repris à 5 km de l'arrivée de l'ascension de Hound Hill (2e cat. 1,4 km à 5,5%). La victoire s'est jouée au sprint et Williams s'est montré le plus rapide pour signer la 10e victoire de sa carrière, la 5e cette saison, et la deuxième consécutive dans ce Tour de Grande-Bretagne.

Le Français Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a pris la 2e place devant l'Italien Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious). Gelders s'est classé 15e et premier Belge à 7 secondes. Evenepoel a fini 42e à 2:30.

Au général, Williams compte respectivement 16 et 41 secondes d'avance sur ses compatriotes Oscar Onley (DSM-firmenich) et Mark Donovan (Q36.5).