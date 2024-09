Sur le départ, Brown gagne le chrono: "Je n'aurais pu imaginer meilleur résultat"

Grace Brown, 32 ans, a été sacrée championne du monde du contre-la-montre à Zurich, en Suisse, dimanche. L'Australienne a devancé la Néerlandaise Demi Vollering (deuxième à 0:16) et la championne en titre américaine Chloé Dygert (troisième à 0:56). "J'ai senti qu'une autre performance de haut niveau était possible", a avancé Brown, qui a remporté l'or contre la montre aux Jeux olympiques de Paris.

"J'attendais de voir comment serait ma forme après les Jeux. Ces dernières semaines, je me sentais bien à l'entraînement et aujourd'hui, tout s'est concrétisé. Je n'aurais pas pu imaginer un meilleur résultat", a ajouté l'Australienne, qui mettra un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison. "J'ai appuyé sur le bouton stop il y a quelque temps et cela m'a apporté une tranquillité d'esprit. Cela me démangera certainement l'année prochaine lorsque je verrai les courses à la télévision, mais ma décision d'arrêter a été mûrement réfléchie. Je suis presque toujours loin de chez moi et j'ai dû faire de nombreux sacrifices pendant des années. Mes succès de ces derniers mois ne me font pas changer d'avis."

Vollering était contente de sa deuxième place. "Je suis fière de cette médaille d'argent. Grace était tout simplement la plus forte, point. Elle a été 16 secondes plus rapide que moi, ce qui constitue une nette différence. Je n'ai donc rien à me reprocher. Je veux progresser encore en contre la montre et cette course me donne confiance."