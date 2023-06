Tadej Pogacar en quête de revanche face à Jonas Vingegaard

La caravane du Tour quittera les routes espagnoles après deux étapes accidentées, pour un sprint à Bayonne lors de la 3e étape. La première étape désignée comme montagneuse suivra deux jours plus tard, entre Pau et Laruns, suivie d'un autre profil pour grimpeurs pour la 6e étape vers Cauterets-Cambasque. Les coureurs découvriront donc d'abord les Pyrénées et rejoindront les Alpes via le Massif central, avec le Puy de Dôme (9e étape) avant la première journée de repos.

Deux étapes pour baroudeurs et une pour les sprinteurs suivront, tandis que Le Grand Colombier, Morzine et Saint-Gervais seront les arrivées de trois étapes alpestres consécutives pour conclure la deuxième semaine. L'unique contre-la-montre de 22,4 kilomètres (16e étape) lancera la dernière semaine avec Courchevel au programme le lendemain, ainsi qu'un saut dans les Vosges sur les pentes du Markstein dans la dernière étape avant les Champs-Élysées.