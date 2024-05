Tadej Pogacar gagne la 8e étape au sprint et conforte son maillot rose

Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) termine 7e.

Le début d'étape au départ de Spoleto sur 152 km avait été animé. Un groupe d'une vingtaine de coureurs s'était détaché au pied du Forca Capistrello (16,3 km à 5,6%), première des trois difficultés répertoriées de la journée avec le Croce Abbio (8,1km à 4,7%).

Le groupe s'est morcelé au long de l'ascension. Quatre coureurs ont basculé en tête au sommet: les Français Romain Bardet (DSM-firmenich PostNL) et Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) et les Allemands Simon Geschke (Cofidis) et Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Le quatuor a été repris par un groupe de dix poursuivants dont le Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), le Colombien Nairo Quintana (Movistar), l'Américain Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) ou l'Equatorien Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers).