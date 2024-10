L'idylle peut continuer: Tadej Pogacar prolonge chez UAE jusqu'en 2030

"Je suis extrêmement fier de prolonger mon expérience ici, au sein d'UAE Team Emirates", a commenté le coureur dans le communiqué de sa formation. "Cette équipe a été ma maison au cours des cinq dernières années et je ne peux pas vraiment m'imaginer ailleurs. Les meilleurs moments de ma carrière ont été vécus au sein d'UAE Team Emirates et c'est un témoignage pour l'ensemble du personnel, du staff, des coéquipiers et des partenaires qui m'ont permis d'atteindre le plus haut niveau de performance. Je suis très enthousiaste pour l'avenir. Cette équipe me donne les meilleures chances de me battre pour les victoires et c'est exactement ce que j'ai envie de faire."

"C'est un sentiment incroyable de pouvoir annoncer cette prolongation de contrat pour Tadej Pogacar, le leader de notre équipe et le meilleur cycliste au monde", s'est réjoui Mauro Gianetti, le patron de l'équipe. "Tadej a rejoint l'équipe comme un coureur de 20 ans ambitieux et nous l'avons vu s'épanouir pour devenir vainqueur du Tour d'Italie, du Tour de France et champion du monde cette saison. Son talent est évident, mais il est aussi l'un des cyclistes les plus travailleurs et les plus dévoués du peloton. Tadej mérite tous ses succès et je suis ravi qu'il reste avec nous pour les années à venir."