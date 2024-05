Tadej Pogacar redoute encore les assauts des INEOS Grenadiers

"C'est une bonne chose d'avoir cet avantage, mais on se prépare à une deuxième semaine avec des attaques de nos concurrents, en particulier de l'équipe INEOS avec (Thymen) Arensman (9e du général à 5-30, NDLR) et Thomas", a-t-il estimé.

Après neuf des 21 étapes, Pogacar, vainqueur des 2e, 7e et 8e étapes, compte déjà plus de deux minutes d'avance sur son premier poursuivant, le Colombien Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) 2e à 2:40, tandis que le Gallois Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) est 3e à 2:58.

"En vue du Tour de France, cela me permet de rouler un peu plus défensivement et de ne pas avoir à dépasser la limite aussi souvent. Je vais faire appel à l'équipe autant que possible pour m'amener à la ligne d'arrivée en rose à Rome le 26 mai".