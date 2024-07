Tadej Pogacar remporte une nouvelle bataille et s'impose au sommet devant Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 20e étape du Tour de France, dont l'arrivée se jugeait au sommet du col de la Couillole, après 132,8 kilomètres depuis Nice, samedi. Le maillot jaune incontesté a dominé le final face son rival danois Jonas Vingegaard, arrivé 2e à 7 secondes. L'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), respacé de l'échappée, a coupé la ligne en 3e position à 23 secondes et s'est assuré de la victoire au classement du meilleur grimpeur.

Cette 5e victoire d'étape conforte encore le maillot jaune de Pogacar, qui compte 5:14 d'avance sur Vingegaard et 8:04 sur Evenepoel.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui a tenté à deux reprises d'attaquer Vingegaard, a payé ses efforts et a dû concéder 53 secondes à Pogacar. Il a terminé 4e de l'étape mais demeure 3e du général, avec une large avance de plus de 8 minutes sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Il s'agit de la 82e victoire de la carrière de Tadej Pogacar, plus proche que jamais d'un 3e sacre sur la Grande Boucle. Le coureur slovène a déjà décroché 19 victoires cette saison, dont 12 sur des grands tours après ses 6 victoires d'étape et le classement général remportés sur le Tour d'Italie.

Dans les classements annexes, Carapaz a validé son maillot à pois et Biniam Girmay est mathématiquement assuré du maillot vert du classement par points.

Dimanche, la 21e et dernière étape sera un contre-la-montre de 33,7 kilomètres entre Monaco et Nice, en soirée. La montée de La Turbie (8,2 km à 5,7%), classée en 2e catégorie, sera la dernière ascension du Tour de France. À l'arrivée sera consacré le successeur de Jonas Vingegaard au palmarès de la plus prestigieuse épreuve cycliste du monde.