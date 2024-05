Tadej Pogacar "rêvait du maillot rose" et peut "se détendre pendant les prochains jours"

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a dominé les débats à l'occasion de la 2e étape du Tour d'Italie (WorldTour), dimanche. Le Slovène a triomphé au sommet de l'ascension finale du Sanctuaire d'Oropa, et a réalisé "un rêve" en endossant le maillot rose. Pogacar s'est réjoui de la manière dont la course s'était déroulée auprès des organisateurs.

"J'avais prévu d'accélérer entre 4,5 et 3,5 kilomètres de l'arrivée", a révélé le Slovène. "Je ne connaissais pas très bien la montée, et il était difficile de décider de l'endroit où accélérer, mais nous nous sommes bien débrouillés. Le travail de Rafal Majka dans la partie difficile m'a permis d'attaquer", a analysé le vainqueur du jour.

Le maillot rose appartient déjà au favori de l'épreuve, qui compte 45 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Geraint Thomas. "Je ne visais qu'une victoire étape et un écart. Je voulais tester les jambes et rêvais de prendre le maillot rose. Maintenant, je peux un peu me détendre pendant les prochains jours", alors que les prochaines étapes favorisent une arrivée groupée.