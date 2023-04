Tao Geoghegan Hart s'offre la 1re étape

Le Britannique Tao Geoghegan Hart a remporté la première étape du Tour des Alpes (2.Pro), lundi, après 127,5 km entre Rattenberg et Alpbach, en Autriche. Le coureur d'INEOS Grenadiers a devancé l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën) et le Britannique Hugh Carty (EF Education-EasyPost).

L'Espagnol Sergio Samitier (Movistar), le Français Valentin Paret-Peintre (AG2R), l'Ethiopien Mulu Kinfe Hailemichael (Caja Rural-Seguros RGA), l'Autrichien Moran Vermeulen (Voralberg) et deux coureurs d'EOLO-Kometa, l'Italien Andrea Garosio et l'Espagnol Alex Martin, s'échappaient en début de course.

Le groupe franchissait en tête le Brandenberg (6,1 km à 6,1 pour cent) et se faisait reprendre sur le Kerschbaumer (5,2 km à 10,1 pour cent), où l'Australien Jack Haig (Bahrain Victorious) et l'Equatorien Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) attaquaient à 13 km de l'arrivée. Haig abordait l'ascension vers Alpbach (6,2 km à 4,8 pour cent) seul en tête avec une dizaine de secondes d'avance sur un petit groupe, qui le dépassait à 800 mètres de la ligne. Tao Geoghegan Hart produisait son effort aux 300 mètres pour aller gagner l'étape.