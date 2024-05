Thibau Nys empoche la troisième étape au sprint et devient le nouveau leader du général

Thibau Nys (Lidl-Trek) a décroché la victoire au sprint lors de la troisième étape du Tour de Hongrie (2.Pro) qui reliait Kazincbarcika à Gyöngyös-Kékesteto sur 182,7 kilomètres. Il a devancé l'Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) et l'Allemand Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe). Avec ce succès, il passe en tête du classement général devant ses deux poursuivants du jour à quatre et six secondes respectivement.