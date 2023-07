Thibau Nys peaufinera sa condition pour les Mondiaux au Tour de Wallonie

Thibau Nys sera leader de sa formation Lidl-Trek au Tour de Wallonie dont la première étape sera disputée samedi entre Huy et Hamoir. "Nous avons cinq belles étapes devant nous et je dirai que mon tour est réussi si je sens que j'ai passé un nouveau cap sur les différents parcours et si je me sens prêt pour les championnats de monde de Glasgow", a expliqué Nys vendredi à Huy, en marge de la présentation des équipes du Tour de Wallonie.

"J'apprécierais bien sûr un podium sur une des étapes. Je pense que le contre-la-montre de la quatrième étape sera difficile pour moi et je vais donc m'y économiser pour l'étape du lendemain, la dernière, la plus dure. Nous devons encore discuter avec l'équipe de la stratégie à adopter. J'accepte un rôle de leader, surtout pour les étapes qui se termineront par un sprint." Le jeune coureur de Lidl-Trek avait signé deux podiums dans les sprints du Tour de Belgique, en juin dernier.

Thibau Nys a, par ailleurs, évoqué ses ambitions pour les prochains Mondiaux où il a été sélectionné en U23. "Je pense que le parcours de Glasgow me convient bien et que je pourrai y exprimer mes qualités. Je pense que j'ai une bonne chance de pouvoir décrocher le titre mondial. Je sais que ce sera une course dure mais nous serons à Glasgow avec une équipe très forte", a ajouté Nys qui évoluera dans la course des espoirs à Glasgow aux côtés de Gil Gelders, Alec Segaert, Warre Vangheluwe et Jonathan Vervenne.