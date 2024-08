Thomas De Gendt vise une victoire d'étape pour son dernier Grand Tour

"C'est spécial que ce soit mon dernier. J'ai participé à beaucoup de Grands Tours et je voulais vraiment participer ici une dernière fois. Les Grands Tours ont toujours été spéciaux pour moi et ma carrière. J'aime beaucoup cette manière de courir", a poursuivi De Gendt. "Je suis enthousiaste mais aussi un peu triste que cela soit le dernier."

Le coureur est curieux de connaître sa forme des prochaines semaines. "J'espère que je vais avoir les trois meilleures semaines de ma vie, mais je ne me fais pas non plus d'illusions. Je sais que ce sont trois semaines difficiles qui m'attendent, j'espère juste atteindre le niveau pour gagner une étape."