Tim Celen remporte également l'argent dans la course en ligne

Tim Celen a de nouveau décroché l'argent vendredi aux championnats du monde de paracyclisme en Écosse. Le Limbourgeois de 25 ans a été devancé au sprint par l'Américain Dennis Connors dans la course en ligne de la catégorie T2. Ils ont terminé le parcours de 31,2 km dans et autour de Dumfries and Galloway en 57:19. L'Allemand Maximilian Jager a décroché le bronze, avec trois secondes de retard.