Tim Merlier remporte la deuxième étape au sprint, Sören Waerenskjold reste leader

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) aura fait le spectacle en s'imposant au sprint au bout de la deuxième étape du Tour de Belgique (2.Pro) qui se terminait à Knokke-Heist jeudi après 184,2 km de course et un départ à Merelbeke. Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) reste leader du général.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) complètent le podium du jour. Trois autres Belges ont terminé dans le top 10 de l'étape: Lionel Taminiaux (Lotto Dstny) cinquième, Edward Theuns (Lidl-Trek) huitième et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) neuvième.

Au classement général, Waerenskjold conserve la tête avec 2 secondes d'avance sur le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek) et 13 sur Rune Herregodts (Intermarché-Wanty). Alec Segaert (Lotto Dstny) et Jasper Stuyven (Lidl-Trek), respectivement quatrième à 15 secondes et cinquième à 17 secondes, sont les deux autres coureurs belges du top 10.