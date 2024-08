Timothy Verhulst décroche le titre de champion de Belgique chez les U17

Dès le départ, un rythme très élevé a conduit à une course nerveuse. Hugo Sijmens a chuté dans les premiers kilomètres mais a réussi à réintégrer le peloton par la suite. Lenne Geudens, Robrecht Viaene et Florian Stregnaerts ont également été victimes de chutes un peu plus loin.

Dans le deuxième tour, Tim De Crem a tenté d'accélérer, prenant rapidement une avance de trente secondes. Timothy Verhulst est parti en contre-attaque en solitaire, provoquant une rupture dans le peloton. Avant la fin du troisième tour, De Crem a été rejoint par Verhulst, mais après 23 kilomètres de course, tout le monde s'est regroupé.