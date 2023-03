Tom Pidcock attend avec impatience les Strade Bianche: "Une de mes courses préférées"

Tom Pidcock prendra le départ samedi des Strade Bianche pour la deuxième fois de sa carrière. En 2021, le coureur britannique avait terminé 5e. L'année dernière, il avait annulé sa participation à cause d'un virus.

"Les conditions météos s'annoncent très bonnes", a déclaré Pidcock auprès de son équipe Ineos Grenadiers vendredi à la veille de la course toscane. "Après, on sait tous que ça n'a pas tellement d'importance. Les sections de gravier sont ce qu'elles sont. À certains endroits, elles sont encore un peu humides".

Après une 5e place au Circuit Het Nieuwsblad samedi dernier, Tom Pidcock s'est dit impatient de courir avec son équipe, et en particulier avec le vainqueur de l'édition 2017 des Strade Bianche, le Polonais Michal Kwiatkowski. "C'est toujours agréable quand il est là, il a beaucoup d'expérience. Nous partons avec une très bonne équipe. En plus, dans cette course, il est important d'avoir des gars forts en réserve au cas où quelque chose se passe."

"Il y a quelques secteurs clés où il faudra être à l'avant", a-t-il ajouté à propos de la tactique. "Tout le monde sait que des plans sont établis à l'avance. Cependant, tout devient différent une fois en course. Généralement, la victoire se règle assez simplement. J'ai hâte de prendre le départ. C'est l'une de mes courses préférées", a conclu le coureur de 23 ans.