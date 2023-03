Tom Pidcock convaincu que sa commotion n'a pas ruiné sa saison de classiques

Cependant, Pidcock a connu une fin plus difficile sur Tirreno-Adriatico avec une chute le 12 mars et une légère commotion cérébrale. Le coureur de 23 ans n'a alors repris que mercredi à l'occasion de la semi-classique "À travers les Flandres" où il a fini 11e.

"Je n'ai pas été mauvais, mais pas excellent non plus", a déclaré Pidcock à propos de sa forme en milieu de semaine. "Je n'ai pas encore retrouvé ma forme. J'ai toujours du mal lors de ma première course après une période d'absence. Le plan avant À Travers la Flandre n'était pas celui que nous avions prévu".

Avant les Strade, Pidcock avait expliqué que son absence aux championnats du monde de cyclo-cross pour se concentrer sur la route lui avait donné un avantage pour rivaliser avec le trio van Aert, van der Poel et Pogacar ce printemps.

Reste à savoir si cet avantage s'est dissipé pendant sa période de repos. "Il est difficile de répondre à cette question", a ajouté le coureur d'INEOS Grenadiers. "Nous verrons dimanche. Bien sûr, cette absence, ce n'est pas ce que nous avions prévu, mais je ne pense pas que cela ait ruiné ma saison."