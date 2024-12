Des mesures qui vont impacter l'enseignement votées ce mercredi: voici les points principaux de cette réforme

Quelles sont les points principaux de ce texte ? La ministre de l'Enseignement Valérie Glatigny rappelle que le secteur de l'enseignement doit aussi faire des efforts, comme tous les autres secteurs. Parmi les économies, on peut citer celles qui touchent le supérieur, avec la réduction de 6,5 millions d'euros des allocations octroyées aux établissements pour les étudiants les plus modestes.

On a également beaucoup parlé du qualifiant, l'enseignement technique et professionnel, avec une réduction des équivalents temps plein, c'est-à-dire moins de professeurs pour le nombre d'élèves, et suppression d'une série d'options.

En revanche, le gouvernement dit qu'il va lutter contre la pénurie des professeurs en valorisant l'ancienneté acquise dans d'autres secteurs comme le privé, en espérant susciter de nouvelles vocations.

Les enseignants ont pourtant tenté jusqu'au dernier moment de faire entendre leur voix. Ils dénoncent la rapidité avec laquelle ces changements ont été menés. Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Ils dénoncent aussi le manque de concertation.