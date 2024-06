Torstein Traeen rend hommage à Gino Mäder en remportant l'étape: "Il me manque énormément"

Traeen a été le seul de l'échappée matinale à tenir tête aux coureurs du classement général dans le Col du Gothard. Ce faisant, il a offert un moment d'émotion à Bahrain-Victorious, puisque c'est également l'équipe pour laquelle courait Gino Mäder, qui n'a pas survécu à sa tragique chute lors du Tour de Suisse de l'année dernière. Le Grand Prix de la montagne #rideforgino au sommet de l'ascension finale du Col de Gothard était le point le plus élevé du Tour cette année, et a donc été nommé en hommage à Mäder.

Traeen, 28 ans, a déjà eu une vie semée d'embûches: en 2022, le grimpeur norvégien s'est remis d'un cancer des testicules, et il a également connu plusieurs chutes importantes. Au début de l'année, il s'est cassé le coude lors d'une chute au Tour Down Under.