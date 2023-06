Tour de France: Bernal, miraculé, veut déjà ne pas perdre de temps la première semaine

"J'ai plusieurs rôles dans l'équipe (Ineos). Lequel je vais endosser va dépendre de mes sensations et de mes jambes, je ne peux pas en dire plus pour l'instant", a-t-il ajouté.

Victime de fractures à une vertèbre, au fémur droit, à la rotule, d'une perforation du poumon et d'un traumatisme crânien, la question était d'abord de savoir s'il allait survivre.

"Je suis reconnaissant d'être en vie et d'être ici avec vous. J'essaie d'être positif. J'aimerais retrouver le niveau que j'avais avant, de me mesurer aux meilleurs. C'est pour ça que je suis toujours dans le cyclisme. Je me réveille tous les jours avec cet objectif en tête."

Cette année, après deux huitièmes places au Tour de Romandie et au Tour de Hongrie, il a pris la 12e place en juin du Critérium du Dauphiné.