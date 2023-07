Tour de France Femmes: Lotte Kopecky, première dame en jaune

Les favorites de ce Tour de France Femmes, les Néerlandaises Annemiek Van Vleuten (tenante du titre, 13e) et Demi Vollering (numéro un mondiale, 6e), ont figuré parmi ce groupe au contraire de la Française Juliette Labous qui a perdu une quarantaine de secondes sur les autres prétendantes au podium final et figure déjà à plus d'une minute et trente secondes de Kopecky.

Après un début de course marqué par de rares et trop timides tentatives d'attaques, Kopecky (27 ans) a fait parler son explosivité.

L'Anversoise, spécialiste de la piste mais aussi des côtes raides et courtes, a appliqué la recette qui lui avait permis de remporter le Tour des Flandres au printemps: attaquer en fin d'ascension --en l'occurrence dans la deuxième partie de la côte de Durtol (3e catégorie, 1,7 km à 7,2 %)-- pour ensuite résister au peloton.