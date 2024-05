Tour d'Italie: Sanchez, ultime caillou sur la route d'Alaphilippe

Julian Alaphilippe a bien cru pouvoir mettre fin à une disette de près d'un an dans la spectaculaire 6e étape du Tour d'Italie disputée jeudi en partie sur des chemins de cailloux blancs de Toscane, mais Pelayo Sanchez l'a privé in extremis de la délivrance.

Et comme attendu, le double champion du monde (2020, 2021) a joué les premiers rôles sur les 180 km entre Viareggio et Rapolano Terme, dont 12 km dans les graviers des Strade Bianche, classique qu'il a remportée en 2019, et un final tortueux et exigeant.

Attaquant de la première minute, tentant sa chance à plusieurs reprises, le Français a fini par trouver l'ouverture à 45 kilomètres de l'arrivée.

Son entente avec Pelayo Sanchez et l'Australien Luke Plapp leur a permis de compter jusqu'à trois minutes d'avance sur le peloton à la sortie de la deuxième portion de graviers.