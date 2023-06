Tudor Pro Cycling se retire aussi de la course

Mäder, 26 ans, a succombé à ses blessures vendredi après avoir été victime d'une lourde chute la veille dans la descente du col de l'Albula. La 6e étape vendredi avait été neutralisée et le peloton avait parcouru en silence les 20 derniers kilomètres, formant un cortège quelques mètres en retrait des six coéquipiers de Gino Mäder, qui ont franchi la ligne sous les applaudissements des spectateurs.

"Après mûre réflexion et en concertation avec les coureurs et le staff, l'équipe a décidé de ne pas continuer à courir le Tour de Suisse", a expliqué Tudor Pro Cycling samedi sur les réseaux sociaux. "Dans ces circonstances difficiles, nous pensons que c'est la manière humaine de respecter les sentiments de nos coureurs et de rendre hommage à Gino."