"Un choix qui a payé": Arnaud De Lie explique pourquoi il n'a pas abandonné l'Etoile de Bessèges malgré les risques de sécurité

"Il y a eu un petit dilemme. Mais si tout le monde s'arrête l'Étoile de Bessèges aurait eu de mal à continuer", a justifié Arnaud De Lie, 22 ans, saluant sa première victoire de la saison, la 27e de sa carrière. "En tant que coureurs, s'il n'y a plus de course pour nous, on peut mettre la clé sous la porte et aller travailler dans le monde réel entre guillemets. On a la chance de pouvoir vivre de notre passion. Je ne me suis même pas posé la question en fait, j'ai continué. On était une petite vingtaine puis on s'est retrouvé à 60 ou 70 je ne sais pas. Mais j'ai fait le bon choix, et pas seulement parce que je gagne ici. On a respecté l'organisateur et c'est pour ça que j'ai continué. La sécurité est très importante mais s'il n'y a pas de courses, on ne sait pas exercer notre métier. Le choix a payé et c'est pour ça que l'on fait du cyclisme aussi. Tout le monde se souvient de la victoire de Bernard Hinault à Liège-Bastogne-Liège sous la neige (en 1980, ndlr). Ici les conditions météos n'étaient pas aussi extrêmes, mais c'est ça aussi le vélo."

Arnaud De Lie en profite aussi pour endosser le maillot de leader de cette course par étape dans le Gard qui s'achève dimanche.