Un duel entre extraterrestres: un énorme Mathieu van der Poel remporte son deuxième Milan-Sanremo

Le trio se dirigeait ensuite vers le célèbre Poggio, habituel juge de paix de Milan-Sanremo. Et dès le pied, Pogacar, déchaîné, attaquait de derrière et n'était suivi que par Mathieu van der Poel. Ganna préférait gérer son ascension, au train. À 2 kilomètres du sommet, et encore 700 mètres plus tard, le champion du monde insistait mais ce n'était pas suffisant pour se débarrasser du Néerlandais qui se permettait même une attaque surpuissante à 500 mètres du sommet.

Les deux extraterrestres basculaient finalement à deux après s'être livrés une énorme bataille et partaient se départager, au sprint, sur la Via Roma. Et à ce petit jeu, c'est Mathieu van der Poel qui s'est montré le plus véloce, devant Ganna, revenu sur le plat, et Pogacar, qui aura tout tenté.