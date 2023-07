Un parcours vallonné dans le Beaujolais propice aux téméraires sur la 12e étape

Deux jours après l'étape folle entre le parc du Vulcania et Issoire, la 12e étape du Tour présente un profil propice à une nouvelle journée d'action jeudi avant de retrouver la haute montagne vendredi. Les 168,8 km entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais va offrir pas moins de cinq côtes et cols répertoriés dont deux en deuxième catégorie dans le dernier quart du parcours. On retrouvera un Point Bonus au sommet du dernier, le col de la Croix Rosier, à 28,8 km de l'arrivée, avec 8, 5 et 2 secondes de bonifications aux trois premiers.