"Un très grand champion", "Cela fait mal de lui dire adieu": Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck pleurent la mort de Rik Van Looy

Eddy Merckx salue "un très grand champion et un rival très redoutable. J'avais déjà reçu des nouvelles il y a environ quinze jours que Rik n'allait pas bien. Cela allait dans le mauvais sens", a réagi le 'Cannibale', 79 ans. "Il allait fêter ses 91 ans à la fin de cette semaine. Son décès fait mal. Van Looy était un très grand champion, très difficile à battre. Au début de ma carrière, j'avais en lui un rival redoutable et j'ai dû me battre pour gagner contre lui. Je suis heureux d'avoir pu courir contre un tel champion", a ajouté Eddy Merckx qui fut coéquipier de Rik Van Looy, brièvement, environ six mois.

"Cela fait mal de devoir lui dire adieu", a confié Roger De Vlaeminck dans une réaction à l'Agence BELGA. Van Looy et De Vlaeminck ont marqué le paysage cycliste et font partie de ceux, avec Eddy Merckx, a avoir remporté les cinq Monuments dans leur carrière. "La mort nous attend tous, mais c'est toujours un choc quand quelqu'un que l'on connaît s'en va", a réagi De Vlaeminck. "Rik Van Looy avait quatorze ans de plus que moi. Il aurait bientôt eu 91 ans (vendredi, ndlr). Ça fait mal de devoir lui dire adieu. C'était un très grand coureur et surtout une icône du cyclisme." Avec mon père, j'allais, en tant que jeune 'manneke', regarder les courses de Rik Van Looy dans le quartier. J'étais un de ses supporters. Ce sentiment d'antan ressurgit aujourd'hui et j'en ai des frissons", a ajouté "Monsieur Paris-Roubaix".