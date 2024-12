Le cyclisme belge perd une légende: Rik Van Looy est décédé

Surnommé l''Empereur d'Herentas", Rik Van Looy possède avec Eddy Merckx l'un des plus beaux palmarès du cyclisme noir-jaune-rouge, voire mondial. Il fut le premier à remporter les cinq "Monuments" du cyclisme -Milan-Sanremo (1958), le Tour des Flandres (1959 et 1962), Paris-Roubaix (1961, 1962 et 1965), Liège-Bastogne-Liège (1961) et le Tour de Lombardie (1959)-, une performance que seuls deux autres coureurs, Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck, ont réussie par la suite.

Une légende absolue

Né le 20 décembre 1933 à Grobbendonk, en province d'Anvers, Henri Van Looy a quitté l'école à 13 ans pour devenir livreur de journaux, à vélo. Il est passé professionnel en septembre 1953 au sein de l'équipe Gitane-Hutchinson. Le Campinois avait alors déjà gagné une centaine de courses chez les jeunes et les amateurs, dont deux titres de champion de Belgique amateurs. Il a aussi disputé les Jeux Olympiques de Helsinki en 1952 (abandon) et décroché le bronze aux Mondiaux amateurs de 1953.

Une fois professionnel, Van Looy n'a pas tardé à enlever son premier succès, à Heist-op-den-Berg, quelques semaines avant de se classer 7e de Paris-Tours. En 1954, Rik Van Looy, au service militaire, tomba dans la facilité et négligea les entraînements. Ses résultats s'en ressentirent. Il avait ensuite remporté deux fois les championnats du monde, en 1960 et en 1961. Il a remporté 37 victoires d'étape sur les grands tours et totalise des centaines de victoires dans sa carrière, dont les cinq Monuments.

Son palmarès est riche de 371 victoires sur route et d'une soixantaine de succès sur la piste, dont douze courses de Six Jours. Après sa carrière, Rik Van Looy a travaillé comme relations publiques, directeur sportif ou encore comme consultant. Il a aussi été propriétaire d'un manège équestre et président du club de football d'Herentals. Entré au Hall of Fame de l'UCI (Union cycliste internationale) en 2002, Rik Van Looy a une statue à son effigie, inaugurée en 2017 à Herentals. L'année suivante a été créé le Grand Prix Rik Van Looy à Herentals.

Le 20 décembre 2023, le jour de ses 90 ans, Rik Van Looy a été fait citoyen d'honneur d'Herentals, dont il sera à tout jamais l'Empereur.