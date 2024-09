Une équipe au service de Remco Evenepoel sur la route: "Communiquer et rester concentrés"

Autour de Remco Evenepoel, l'équipe belge devra également se dépasser pour offrir un nouveau maillot arc-en-ciel au leader, dimanche, à l'occasion de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme de Zürich. Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Laurens De Plus, Quinten Hermans, Jasper Stuyven, Maxim Van Gils et Tim Wellens entoureront celui qui cherchera à ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

Stuyven (32 ans) devra apporter le calme de son expérience. "J'espère bien remplir mon rôle", a sobrement commenté le Louvaniste. "Nous devons bien communiquer. Nous l'avons très bien fait dans le passé et devons le refaire dimanche. Rouler en étant concentrés et garder les yeux ouverts, voilà le message."

Wellens endosse le maillot belge et abandonne provisoirement sa tunique de chez UAE Team Emirates, où il côtoie un certain Tadej Pogacar. Ce dernier, le grand favori de la course, est "naturellement un excellent coureur avec beaucoup de qualités", a expliqué son coéquipier. Quant aux conseils à distiller à Remco Evenepoel, "il sait bien assez comment courir. Il sait ce qu'il veut et c'est comme ça qu'il a réussi."