Une étape et le jaune pour son 1er Tour: "C'est incroyable", se réjouit Jai Hindley

Jai Hindley s'est offert la première étape dans les Pyrénées et le maillot jaune, mercredi, au terme de la 5e étape du Tour de France. "C'est vraiment incroyable, je n'ai pas de mot", a confié l'Australien de BORA-hansgrohe dans l'interview flash d'après-course.

Hindley figurait dans la grosse échappée matinale d'une trentaine de coureurs. Il a ensuite attaqué dans l'ascension de Marie Blanque, à 20 km de l'arrivée. "Ce n'était pas vraiment le plan, je devais improviser, mais j'en ai profité et j'ai géré mes efforts", a expliqué le coureur de BORA-hansgrohe.

Septième du général mercredi matin, Hindley avait toutes ses chances de prendre le maillot jaune. Cette hypothèse est devenue de plus en plus concrète au fil des kilomètres, alors qu'il était seul en tête. "Les gars me criaient tout le temps dans la radio, mais je n'entendais pas trop ce qui se passait, j'essayais de prendre un maximum de temps."