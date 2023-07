"Une étape qui restera dans les mémoires", pour Tom Steels

Asgreen, Campenaerts et Abrahamsen sont partis dès le premier kilomètre. Eenkhorn a rejoint le trio à 60 kilomètres de l'arrivée. "C'était le signal et aussi le bon moment, car après, c'était beaucoup de descente, toujours à 60 km/h, tu sais que ce ne sera pas facile de revenir", a analysé Steels. "Quand tu vois combien d'équipes ont roulé derrière, ça veut dire la qualité des quatre devant. Les trois autres peuvent boire le champagne aussi ce soir, ils ont fait un grand travail." Le directeur sportif souligne notamment le travail de Campenaerts dans les derniers kilomètres "au moment où il pouvait y avoir du danger en commençant à se regarder les uns les autres."

Cette victoire libère aussi un 'Wolfpack' pas à la fête depuis le début du Tour. "On avait dit avant le Tour qu'on avait beaucoup d'expérience dans l'équipe. Et l'expérience, c'est aussi la tranquillité. On a pris beaucoup d'échappées, on était toujours là. On n'a pas gagné, c'est vrai. Mais si tu n'essaies pas, tu ne vas jamais gagner. On savait que Kasper avait les bonnes jambes. C'est un jour qui restera dans les mémoires", a conclu Steels.