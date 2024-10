Urska Zigart s'engage avec AG Insurance-Soudal

Urska Zigart poursuivra sa carrière la saison prochaine chez AG Insurance-Soudal. La Slovène de 27 ans, également compagne du champion du monde Tadej Pogacar, quitte l'équipe australienne Liv AlUla Jayco et a signé un contrat de deux saisons avec la formation belge, comme a annoncé l'équipe lundi.

Zigart a été sacrée championne de Slovénie du contre-la-montre pour la quatrième fois cette saison et a également remporté son premier titre national sur la course en ligne. Elle s'est classée neuvième au classement général du Tour de Suisse (2.WWT), mais, au grand mécontentement de Pogacar, elle a été écartée de la sélection nationale pour les Jeux Olympiques de Paris.

"Je suis très enthousiaste, mais je pense que tout le monde le serait en changeant d'équipe après un certain temps. J'espère continuer à me développer et je veux accomplir de grandes choses avec les autres coureuses. Voyons ce que l'année prochaine nous réserve", a déclaré Zigart dans un communiqué publié par sa nouvelle équipe.