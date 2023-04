Vainqueur l'an dernier, le Néerlandais Dylan van Baarle abandonne sur chute

"Dylan souffre d'une main, une épaule cassée et un visage abîmé après sa chute. Il ne participera pas à l'Amstel Gold Race", a précisé Jumbo-Visma dimanche soir.

Le Néerlandais, vainqueur l'an dernier, est tombé assez lourdement sur les pavés dans la Trouée au moment où la course était entrée dans sa vraie bataille avec l'accélération à 100 bornes de Roubaix de ses équipiers Wout van Aert et Christophe Laporte, suivis notamment par le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Plus tôt dans la journée, un autre ancien vainqueur, Peter Sagan a chuté et a été contraint aussi à l'abandon. Le Slovaque a été emmené à l'hôpital de Cambrai pour des coupures au visage et un examen pour une éventuelle commotion cérébrale, avait indiqué sa formation TotalEnergies.

Peter Sagan, 33 ans, en est à sa dernière saison dans le peloton.