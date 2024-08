Van Den Bossche veut performer sur la piste où il a remporté deux médailles mondiales

Cette piste n'est d'ailleurs pas un endroit totalement inconnu pour Van Den Bossche. En 2022, il s'y est déjà retrouvé lors des Championnats du monde. "Je garde de bons souvenirs de cette piste. J'y ai remporté ma première médaille aux Mondiaux il y a deux ans, avec le bronze dans la course aux points. Avec Lindsay (De Vylder), j'ai également remporté le bronze dans la course par équipe. C'est agréable de revenir ici pour les Jeux."

Van Den Bossche a été désigné comme "l'un des quatre prétendants belges à une médaille olympique" par le sélectionneur de l'équipe de cyclisme sur piste Kenny De Ketele, aux côtés de Lotte Kopecky (omnium), Nicky Degrendele (keirin) et le duo Robbe Ghys/Lindsay De Vylder (course à l'américaine). "Je suis satisfait qu'il dise ça et qu'il croie en moi. Je crois aussi moi-même en mes chances", a souligné Van Den Bossche, 23 ans. "Si tout se passe bien, je pourrai monter sur le podium. J'ai beaucoup travaillé sur ma vitesse et ma puissance. J'ai gagné environ deux kilos de masse musculaire."

Van Den Bossche participera pour la première fois à la poursuite par équipes aux Jeux lundi prochain (5 août), aux côtés de Robbe Ghys, Lindsay De Vylder et Tuur Dens. "J'espère que l'équipe arrivera à se classer parmi les huit premiers. Mais c'était déjà une belle réussite de se qualifier."