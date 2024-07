Van der Poel et son coéquipier Philipsen "se rapprochent de leur 1re victoire d'étape"

Cependant, après l'étape, il a été déclassé pour "sprint irrégulier" après avoir enfermé Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) et en le faisant dévier de sa ligne. Philipsen, qui avait remporté quatre étapes et le maillot vert l'année dernière, avait pourtant été parfaitement emmené par ses coéquipiers Robbe Ghys et Mathieu van der Poel. "Nous avons tout fait parfaitement et nous nous rapprochons de plus en plus de cette première victoire d'étape", a déclaré le champion du monde sur route, qui a également montré une meilleure forme. "Hier, j'étais déjà épuisé avant même le début de la préparation du sprint et mes jambes se sont rapidement remplies d'acide lactique. Aujourd'hui, j'avais encore un peu d'énergie et nous avons eu une bonne coordination avec Robbe Ghys. J'ai atteint ma vitesse maximale à 200 mètres de l'arrivée, ce que Jasper préfère."

Philipsen aura du mal à égaler ses quatre victoires d'étape de l'édition 2023. "C'est évidemment dommage que Jasper n'ait pas encore pu gagner, mais parler de déception serait exagéré. C'est tellement chaotique et difficile de mettre en place un 'lead-out' décent. Aucune équipe n'arrive vraiment à mettre son train de sprint parfaitement en place. L'année dernière, nous avons remporté quatre étapes et ici nous continuons à nous battre pour la première", conclut le Néerlandais.