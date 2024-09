Van Lerberghe mène Merlier à la victoire : "sa chaîne a sauté juste avant le sprint"

Le final de la course avant le sprint était également chaotique, selon Van Lerberghe : "En fait, nous voulions remonter plus tôt, mais il n'y avait pas d'espace. J'ai donc dû attendre, attendre, puis finalement pousser pour me faire de la place. Ainsi, j'ai pu placer Tim dans une position décente. Nous savions qu'il était préférable pour lui de sortir dans la roue des autres sprinteurs dans ce genre de sprint rapide. Partir en tête était presque une garantie de perdre, et je pense que Tim a parfaitement géré cela."

Le plan belge, très discuté, avec deux sprinteurs jouant chacun leur propre carte, a finalement porté ses fruits. "Pendant le sprint, tout le monde roulait pour Jasper (Philipsen), sauf Tim et moi qui faisions notre propre course", a révélé Van Lerberghe à propos de la tactique. "Sur un tel final, c'était en réalité mieux pour nous : c'était plus judicieux de nous faufiler à deux, de rester frais pour le sprint sans trop souffrir du vent. Il fallait juste avoir la chance que ça s'ouvre."